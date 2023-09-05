В отношении руководства Фонда госимущества Украины возбуждено уголовное дело

По данным на 4 сентября, организацию возглавляет Рустем Умеров, который вскоре должен стать министром обороны страны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства Фонда государственного имущества. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины, копия которого находится в распоряжении издания "Украинские новости". По состоянию на 4 сентября, руководителем фонда является Рустем Умеров, который вскоре будет назначен новым министром обороны Украины.

В документе говорится, что "Национальной полицией Украины по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля проведена проверка по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета компании "Центрэнерго" (одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины - прим. ТАСС) и зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде". Речь идет о нарушении закона должностными лицами фонда при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго".

Издание отмечает, что в таком случае главой Минобороны Украины может стать человек, находящийся под следствием. СМИ также напоминает, что ранее Хозяйственный суд Киева признал незаконным решение фонда об увольнении членов набсовета. Кроме того, ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц "Центрэнерго" и Фонда госимущества за провал подготовки к осенне-зимнему сезону.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил, что принял решение снять Алексея Резникова с поста министра обороны, и заменить его Рустемом Умеровым.