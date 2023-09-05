СМИ: в Мексике в результате столкновения автобуса с поездом погибли не менее трех человек

Еще 14 получили ранения, пишет La Jornada

МЕХИКО, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли после того, как пассажирский автобус столкнулся с поездом в понедельник в муниципалитете Альтиплано штата Идальго в центральной части Мексики. Об этом сообщает газета La Jornada.

По ее данным, еще 14 человек получили травмы, в настоящий момент пострадавшие госпитализированы. Издание отмечает, что столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса попытался пересечь железную дорогу во время приближения состава. После столкновения автобус перевернулся.

Полиция ведет расследование причин инцидента.