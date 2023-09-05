В Приморье количество отрезанных от дорог населенных пунктов снизилось до 12

В крае остаются подтопленными 32 многоквартирных дома

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Число отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае за прошедшие сутки сократилось с 16 до 12. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по делам ГО и ЧС.

"В 6 муниципальных образованиях отрезаны 12 населенных пунктов. Речь о селах в Ольгинском, Красноармейском, Партизанском, Яковлевском, Чугуевском и Дальнереченском муниципальных и городских округах. Всего подтоплено 44 участка дорог", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на территории 10 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 124 жилых дома, из которых 32 - многоквартирные. Подтопленными также остаются 578 придомовых территории.

На прошлой неделе превышение месячной нормы осадков зафиксировано в Дальнегорском городском округе, в Ольгинском муниципальном округе, во Владивостоке и в Хасанском округе. Больше половины месячной нормы осадков со среды выпало еще в пяти районах края.

Дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.