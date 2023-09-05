В Хабаровском крае потушили пожар в нацпарке "Анюйский"

Площадь возгорания составила 115 га

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Возгорание, возникшее на территории национального парка "Анюйский" в Хабаровском крае, ликвидировано на площади 115 га, сообщили ТАСС в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье".

"Пожар ликвидирован. Площадь составила 115 га", - сказали в дирекции.

Огонь в основном охватил нелесную территорию, преимущественно болотистой местности. В лесу пожар был низовым, горели корни деревьев, подлесок, лесная подстилка, кустарники, молодые деревья. Возгорание возникло в результате грозовой активности.

Национальный парк "Анюйский" занимает 429,4 тыс. га на западном склоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй - крупного правого притока Амура. В парке в бассейне реки Пихца находится один из самых масштабных массивов кедрово-широколиственного леса в регионе. Охраняемая зона является северной границей обитания амурского тигра. Озеро Гасси в нацпарке относится к числу мест размножения дальневосточной кожистой черепахи, а в долинных лесах отмечается редкая амфибия - дальневосточная жерлянка. В этих местах обычны гималайский и бурый медведи, кабаны, изюбри, рыбный филин, утка мандаринка.

Во вторник в Хабаровском крае, по данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, зарегистрирован только один пожар. Он находится в районе имени Полины Осипенко, его площадь составляет 35 га. С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 778 пожаров на общей площади, превышающей 923 тыс. га. Множество из них начались из-за гроз.