Тропический шторм "Хайкуй" обрушился на южное и восточное побережье Китая

В связи с этим в отдельных районах страны объявили желтый уровень опасности

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Хайкуй" во вторник утром обрушился на побережье южной китайской провинции Гуандун и восточной провинции Фуцзянь. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция КНР.

Как уточняется в уведомлении, опубликованном на сайте ведомства, максимальная сила ветра в указанных регионах достигает 20 метров в секунду. В ближайшие сутки на территории Гуандун и Фуцзянь, прилегающих к ним провинций Цзянси и Чжэцзян, а также в западной части острова Тайвань ожидаются ливни.

Согласно прогнозам метеостанции, в отдельных районах Восточного и Южного Китая выпадет до 100-220 мм осадков. В связи с этим местные власти объявили средний (желтый) уровень опасности.

Ожидается, что тропический шторм постепенно ослабнет по мере движения в западном направлении.