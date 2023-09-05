В Новосибирске из-за ливней с грозами подтопило дороги и оборвало провода ЛЭП

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, всего поступило около 30 обращений о подобных ситуациях в городе

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Обрывы 2 линий электропередачи и подтопления 26 участков дорог произошли в Новосибирске в результате грозы, которая прошла вечером в понедельник. Об этом говорится в отчете Единой дежурно-диспетчерской службы, предоставленным ТАСС пресс-службой мэрии города.

"Всего поступило 30 обращений, из них: упавшие деревья и ветки - 2, обрывы линий электропередачи - 2, подтопление проезжей части, в том числе с остановкой движения пассажирского транспорта - 26", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожные службы прочистили ливневки и откачали воду с затопленных участков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Региональные электрические сети", из-за неблагоприятных погодных условий, вызвавших повреждение ЛЭП и схлест проводов, в понедельник поздним вечером произошло отключение в ближайшем пригороде Новосибирска селе Верх-Тула. Для подключения социальных объектов направлены два генератора. Часть потребителей запитана в 02:00 (22:00 мск), полное восстановление электроснабжения прогнозируется до 20:00 (16:00 мск).

Вечером в понедельник в Новосибирске начался сильный ливень и гроза. Корреспондент ТАСС сообщал, что в нескольких районах города выпал град размером до 5 см.