5 сентября, 04:28
Лесные пожары в России

В Забайкалье из-за отсутствия осадков объявили чрезвычайную пожарную опасность

Жителям Могочинского района рекомендовали воздержаться от использования открытого огня, разведения костров на приусадебных участках, в лесах и степях

ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайную пожарную опасность объявили 6-7 сентября в Могочинском районе на северо-востоке Забайкальского края из-за длительного отсутствия осадков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС региона.

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"6-7 сентября, по данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Могочинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это связано с комплексом причин, в первую очередь, из-за отсутствия осадков на территории муниципалитета", - сообщили в пресс-службе.

Жителям района рекомендуют воздержаться от использования открытого огня, разведения костров на приусадебных участках, в лесах и степях. При обнаружении возгорания необходимо звонить по телефонам экстренных служб: 101, 112.

На сайте Забайкальского гидрометцентра сообщается, что 6-7 сентября также ожидается высокий класс пожарной опасности в Сретенском и Каларском районах.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииЗабайкальский край
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