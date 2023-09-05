В Забайкалье из-за отсутствия осадков объявили чрезвычайную пожарную опасность

Жителям Могочинского района рекомендовали воздержаться от использования открытого огня, разведения костров на приусадебных участках, в лесах и степях

ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайную пожарную опасность объявили 6-7 сентября в Могочинском районе на северо-востоке Забайкальского края из-за длительного отсутствия осадков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС региона.

"6-7 сентября, по данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Могочинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это связано с комплексом причин, в первую очередь, из-за отсутствия осадков на территории муниципалитета", - сообщили в пресс-службе.

Жителям района рекомендуют воздержаться от использования открытого огня, разведения костров на приусадебных участках, в лесах и степях. При обнаружении возгорания необходимо звонить по телефонам экстренных служб: 101, 112.

На сайте Забайкальского гидрометцентра сообщается, что 6-7 сентября также ожидается высокий класс пожарной опасности в Сретенском и Каларском районах.