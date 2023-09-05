Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы

По данным ведомства, во время ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский в Подмосковье работают штатно, во время ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов. Об этом сообщили журналистам в Росавиации.

"С 07:30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - отметили в ведомстве.

В Росавиации добавили, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В пресс-службе Внуково отметили, что все ограничения в аэропорту сняты с 05:30 мск.

Ранее Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении беспилотников в Московской, Калужской и Тверской областях.