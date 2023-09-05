Экс-директора омской компании "Зерно Сибири" приговорили к колонии

Его признали виновным в хищении более 54 млн рублей

ОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима бывшего директора АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" Алексея Секачева и двух его подельников, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Они признаны виновными в хищении более 54 млн рублей.

"Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора акционерного общества "Логистическая компания "Зерно Сибири" и двух руководителей ООО "Дары Сибири". Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). <…> Суд назначил каждому из них наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом по 800 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год", - рассказала Булихова.

Суд установил, что Секачев и руководители "Дары Сибири" Максим Плужников и Станислав Саута, а также находящийся в розыске экс-депутат Курской областной думы Александр Четвериков, который входил в совет директоров "Зерно Сибири", договорились похитить принадлежащие этой компании средства. Для этого они с января 2019 по май 2020 года заключили фиктивные договора на поставку "Дарами Сибири" зерна, а также на его хранение и оказание услуг элеватора.

По факту это предприятие не располагало необходимыми объемами зерна, возможностью его поставить и хранить. Полученные средства участники группировки направили на иные цели. Вины в совершении преступления осужденные не признали, однако подконтрольные им организации частично возместили нанесенный ущерб. По решению суда еще 19,8 млн рублей осужденные компенсируют солидарно. Дело в отношении Четверикова выделено в отдельное производство.

Компания "Зерно Сибири" была создана в 2019 году для обеспечения омским аграриям гарантированного рынка сбыта продукции. Учредителем компании стало правительство региона. Ранее сообщалось, что было похищено около 100 млн рублей.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.