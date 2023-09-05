В Истре ликвидировали возгорание хозяйственной постройки после падения обломков БПЛА

Жертв и пострадавших нет

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Возгорание хозяйственной постройки, произошедшее в результате сбитого над Истринским районом Московской области беспилотного летательного аппарата, ликвидировано. Пострадавших нет, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

"В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки - гаража площадью 50 кв. м - в СНТ "Высоковольтник". На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано", - написала она в Telegram-канале.

Витушева уточнила, что жертв и пострадавших среди жителей и гостей городского округа нет.