В Астрахани загорелось двухэтажное нежилое здание

Общая площадь пожара составила 900 кв. м

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание двухэтажного нежилого здания на Адмиралтейской улице в Астрахани, площадь пожара - 900 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

"5 сентября, в 05:48 [04:48 мск], в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании двухэтажного нежилого здания в Ленинском районе Астрахани (улица Адмиралтейская, 52). Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу [сложности] пожара. Общая площадь пожара - 900 кв. м", - говорится в сообщении.

По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение.

"В 08:50 [07:50 мск] объявлена ликвидация открытого горения, предварительно [установлено, что] погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

На месте пожара от МЧС работают 14 единиц техники и 46 человек личного состава, добавили в ведомстве.