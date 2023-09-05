В Донецке четыре человека ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

Среди пострадавших - два мужчины и две женщины

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека утром получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по ул. Туполева получили ранения мужчины 1967 и 2001 г. р., женщина 1973 г. р. и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются", - сообщил мэр в Telegram-канале.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.