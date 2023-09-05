В Татарстане возбудили дело о халатности после инцидента с избиением ребенка в приюте

Видео с избиением ранее появилось в интернете

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после появления в сети видео избиения подростка в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в своем телеграм-канале.

"Следственными органами СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) по опубликованной в соцмедиа информации об избиении подростками мальчика в приюте в городе Набережные Челны. Сообщается, что руководство учреждения считает, что дети таким образом играли", - говорится в сообщении.

Следователи намерены установить причины и обстоятельства, при которых мальчик получил телесные повреждения, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц детского учреждения.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что расследование дела взято на особый контроль ведомства.