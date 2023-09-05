Суд продлил домашний арест новосибирскому ученому Звегинцеву, обвиняемому в госизмене

Мера пресечения продлена до 7 декабря

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом ученому-аэродинамику, главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерию Звегинцеву, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции региона "ВКонтакте".

"Суд продлил срок нахождения под домашним арестом ученому-аэродинамику Валерию Звегинцеву, обвиняемому в государственной измене", - говорится в сообщении.

Ученый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мера пресечения продлена до 7 декабря с сохранением ранее возложенных ограничений. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника о разрешении обвиняемому прогулок.

Об аресте ученого стало известно 16 мая этого года из открытого письма сотрудников ИТПМ СО РАН, опубликованного на сайте института. Собеседник в СО РАН сообщил ТАСС, что поводом для подозрений Звегинцева в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По его словам, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.

Летом прошлого года за госизмену были арестованы директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк и главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.