В Свердловской области заявили, что телефонные мошенники нанесли ущерб на 1 млрд рублей

Начальник управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по региону полковник полиции Евгений Полупанов отметил, что это на 400 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Ущерб от действий телефонных мошенников, нанесенный жителям Свердловской области, составил 1 млрд рублей с начала 2023 года, что на 400 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений выросло на 20%, сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Евгений Полупанов.

"В настоящий момент с начала года у нас зафиксировано 9 700 указанного вида преступлений - кражи денег с банковских карт и хищений денег с использованием мошеннических схем. Рост на 20% по сравнению с прошлым годом, на 2 200 преступлений прирост. Что касается ущерба, с начала года он составил 1 млрд рублей только по Свердловской области, рост на 400 млн рублей", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Полупанов отметил, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками госучреждений, правоохранительных органов или банков. "Появилась новая форма [мошенничества] буквально за последние два месяца: когда работникам здравоохранения либо социальной сферы в основном в мессенджере Telegram поступает сообщение от якобы их вышестоящего руководства о том, что к ним поступил запрос из ФСБ о каких-либо компрометирующих операциях, проводимых работниками в банковской сфере", - отметил начальник управления. По его словам, после этого потерпевшим поступают звонки якобы от силовиков, которым те доверяются и переводят средства.