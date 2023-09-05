Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника над Крымом

В ведомстве уточнили, что аппарат был самолетного типа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем вблизи Крымского полуострова дежурными средствами ПВО в ночь на 4 сентября.