5 сентября, 06:45,
обновлено 5 сентября, 06:52
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника над Крымом

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

В ведомстве уточнили, что аппарат был самолетного типа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем вблизи Крымского полуострова дежурными средствами ПВО в ночь на 4 сентября. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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