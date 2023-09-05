Число пострадавших на Тайване из-за тайфуна "Хайкуй" возросло до 136

Наибольшее число пострадавших фиксируется в южных регионах, через которые прошел центр тайфуна, сообщило ведомство внутренних дел острова

ГОНКОНГ, 5 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате удара тайфуна "Хайкуй" по Тайваню возросло до 136. Об этом сообщило ведомство внутренних дел острова.

Ранее сообщалось о 78 получивших травмы, информация о погибших по-прежнему не поступала. Как отмечается в докладе ведомства, наибольшее число пострадавших фиксируется в южных регионах острова, через которые прошел центр тайфуна.

Согласно обновленной информации ведомства, из опасных районов были эвакуированы 7,8 тыс. жителей. Из-за обрыва проводов наблюдались перебои в электроснабжении 273,4 тыс. домохозяйств, без электричества остаются 7 тыс. из них. Спасатели эвакуировали из горной местности, с побережья и из других опасных районов 7,9 тыс. жителей.

Тайфун "Хайкуй" - второй за прошлую неделю - ударил по Тайваню 3 сентября. В понедельник он пересек остров с востока на запад и ушел в Тайваньский пролив, ослабел до тропического шторма и обрушился на побережье материкового Китая.