ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину для вступления в ВСУ

Он инициировал контакт с сотрудником СБУ, отмечает Федеральная служба безопасности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выезда из России для вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину".

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).