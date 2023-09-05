В Дзержинске возникло факельное горение на предприятии "Сибура"

Угрозы распространения огня нет

ТАСС, 5 сентября. Факельное горение происходит на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области, угрозы распространения огня нет. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"В связи с остановкой производственного процесса в одном из цехов АО "Сибур-Нефтехим" происходит факельное горение. Угрозы нет", - отметили в администрации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Сибура", производство окиси этилена и гликолей на предприятии в Дзержинске было штатно остановлено из-за внешнего фактора - снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком.

"После возобновления подачи продуктов производство возобновит работу. Временно факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения. Данный режим предусмотрен действующими регламентами", - отметили в пресс-службе компании.