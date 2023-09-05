5 сентября, 07:17

В Махачкале произошла драка школьников со стрельбой

Полиция Дагестана проводит проверку по факту инцидента

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Полиция в Дагестане организовала проверку после конфликта со стрельбой между школьниками. Об этом сообщает МВД Дагестана.

Ранее в сетях в сетях появилось видео массовой драки возле школы в Махачкале. "Полиция Дагестана проводит проверку по факту инцидента, произошедшего накануне между школьниками в Махачкале. По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно, из травматического оружия", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности участников инцидента. 

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РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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