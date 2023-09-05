В Челябинской области мобилизованного осудили за невозвращение в часть после увольнения

Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет и восемь месяцев

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал мобилизованного гражданина виновным в том, что он осенью прошлого года не вернулся из увольнения в воинскую часть, скрывался от розыска и пытался получить новый паспорт. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет и восемь месяцев, сообщили журналистам в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда.

"Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации), назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По данным суда, мобилизованному в ноябре 2022 года командование воинской части было предоставлено увольнение. Когда срок увольнения истек, военнослужащий в воинскую часть не вернулся. Решив и вовсе не возвращаться на службу, он стал проживать на съемных квартирах в Челябинске, трудоустроился, принял меры к получению нового паспорта гражданина РФ. В конце апреля 2023 года военнослужащий был обнаружен сотрудниками военной полиции и доставлен в военную комендатуру.