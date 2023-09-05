В Ростовской области два человека погибли в результате столкновения легковушки с поездом

Из-за ДТП задержано несколько поездов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом в Ростовской области. Из-за ДТП задержано несколько поездов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"В Ростовской области водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №302 Адлер - Минск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в 05:00 мск на перегоне Высочино - Васильево-Петровская. В связи с ДТП поезд №302 Адлер - Минск был задержан на 2,5 часа. Кроме того, на время до одного часа задержаны поезда №641 Ростов - Адлер, №101 Адлер - Москва, №563 Москва - Анапа, №29 Новороссийск - Москва.