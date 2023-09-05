В ДНР пограничника с Украины приговорили к 27 годам колонии за расстрел гражданских машин

В результате его действий погибли трое мужчин, сообщили в прокуратуре региона

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Украинский пограничник приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к 27 годам колонии строгого режима за расстрел автомобилей беженцев, в которых погибли трое мужчин. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего помощника оперативного дежурного Центра управления службой штаба морской охраны Государственной пограничной службы Украины Виталия Лысюры. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Лисюра вместе с сослуживцем Константином Сычаком расстреляли из крупнокалиберного пулемета и пулемета системы Калашникова четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках дверей, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. Погибли трое мужчин, еще одному удалось спастись.