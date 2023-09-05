Несколько торговых центров Подмосковья проверяют после сообщения о "минировании"

Большинство ТЦ не стали проводить эвакуацию, их проверка будет проходить в течение нескольких часов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Часть торговых центров Московской области получили сообщения с угрозой взрыва, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Несколько торговых центров области получили анонимки с угрозой взрыва, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Большинство ТЦ, куда поступили такие сообщения, не стали проводить эвакуацию, их проверка будет проходить в течение нескольких часов. Известно об эвакуации только в "Реутов парке".

С ноября 2019 года в России появляются сообщения о "минированиях" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозе взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке некоторых иностранных ресурсов, с которых они поступали.