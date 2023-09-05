Свердловский суд отказался заменить наказание экс-начальнику отдела СК в Петербурге

Защита просила заменить часть неотбытого срока более мягким наказанием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Тавдинский районный суд в Свердловской области отказал в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части лишения свободы более мягким наказанием для бывшего начальника Ленинградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Романа Русакова. Ранее он был приговорен к 10 годам колонии за получение крупных взяток, присвоение смартфонов, которые являлись вещественными доказательствами, хищение денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Тавдинский районный суд при участии помощника Тавдинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайство адвоката осужденного Романа Русакова о замене ему неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. <…> Тавдинский районный суд Свердловской области согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, помощник Тавдинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения ходатайства защиты, поскольку осужденным не приняты должные меры к погашению назначенного уголовного штрафа. Неотбытая часть наказания Русакова составляет 4 года и 10 месяцев.

Главу Ленинградского отдела СК на транспорте задержали в июле 2018-го и отправили в СИЗО. Он стал фигурантом уголовных дел по ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий, получение взятки). Как удалось доказать на суде, экс-следователь получил от местного бизнесмена взятку в 5 млн рублей, чтобы переквалифицировать уголовное дело, которое расследовал его отдел, а его фигуранту была избрана более мягкая мера пресечения.

Также следователи установили, что Русаков присвоил себе 15 смартфонов iPhone 7, которые были изъяты при расследовании дела. Кроме того, осужденный получил взятку в 1 млн рублей за допуск лиц на опечатанный объект, а также совершил хищение 300 тыс. рублей путем обмана у местного жителя.

В феврале 2020 года бывший начальник Ленинградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ был приговорен судом к 10 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.