5 сентября, 08:36

На Ставрополье ожидаются ливни и шквалистый ветер

Порывы ветра могут достигать 20-23 м/с

ПЯТИГОРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Ставропольскому краю объявило экстренное предупреждение в регионе в связи с ливнями, градом и сильным ветром, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 6 сентября на территории края местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера, связанные с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также вероятны нарушения в работе транспорта, поврежденич опор линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе - повреждением строений и сельскохозяйственных культур. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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