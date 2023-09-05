Азата Мифтахова арестовали по делу об оправдании терроризма

Защита обжалует решение суда, сообщила адвокат Светлана Сидоркина

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и арестовал до 3 ноября аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в оправдании терроризма. Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, защита обжалует решение суда.

"Суд в Кирове в открытом заседании удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении Азата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября", - сказала собеседница агентства. Адвокат отметила, что просила приобщить к материалам дела справку из МГУ о том, что ее подзащитный до сих пор является аспирантом этого учебного заведения.

Мифтахов был задержан накануне на выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Вину он не признает. Как сообщалось ранее, в новом деле речь идет об одобрении Мифтаховым теракта, совершенного в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года. В ходе беседы с заключенными в колонии он одобрил действия террориста, следует из материалов дела.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил ему 6 лет колонии, срок отбытия которых закончился в минувшее воскресенье.