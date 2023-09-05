Рогов заявил, что ВСУ применяют Challenger, один из которых подбит у Работина

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", этих танков у украинской армии значительно меньше, чем Leopard

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Появление британских танков Challenger 2 в районе Работина на запорожском направлении, где идут активные боевые действия, может свидетельствовать о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с резервами и о больших потерях бронетехники. Такое мнение высказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя появившееся в СМИ видео с уничтоженным в районе Работина Challenger 2.

"Раньше несколько раз была информация об уничтожении танков Challenger 2, но не было подтверждающих фото или видео. <...> Показательный момент: если уже бросают на штурмы такую ценную технику, то, вероятно, дела ВСУ плохи в плане резервов и использования тех видов вооружений, которые у них сейчас на передке (на передовых позициях - прим. ТАСС)", - сказал Рогов.

По его словам, Challenger 2 у украинской армии значительно меньше, чем танков Leopard. "Их [Challenger 2] выпускают на поле боя только под прикрытием другой бронетехники, но, мягко говоря, не помогает это прикрытие. Сказать, что это какое-то сверхоружие тоже нельзя, горит не хуже, чем Leopard", - добавил Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.