В ДТП с грузовиком в Калмыкии погиб ребенок

Еще два человека получили травмы

ЭЛИСТА, 5 сентября. /ТАСС/. Столкновение иномарки с грузовым автомобилем произошло на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Калмыкии, погиб ребенок, еще два человека доставлены в больницу, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"На 248-м км ФАД Р-22 "Каспий" произошло столкновение автомашины Kia Sorento под управлением 61-летнего жителя Москвы и грузового автомобиля "Камаз", за рулем которого находился 61-летний житель Республики Дагестан. В результате столкновения от полученных травм скончался несовершеннолетний пассажир автомашины Kia. Водитель и еще один пассажир легкого автомобиля доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД России по региону ТАСС уточнили, что погибшему ребенку было три года. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.

По факту ДТП прокуратура Целинного района проводит проверку, направленную на выяснение причин и условий ДТП. По предварительным данным, водитель Kia Sorento не справился с управлением и допустил касательное столкновение с грузовиком, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.