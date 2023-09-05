Суд отменил оправдательный приговор физику-ядерщику из Новосибирска по делу об убийстве

Дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отменил приговор по делу об убийстве физику-ядерщику из Новосибирска Валентину Докутовичу - сейчас он под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области.

"Кассационным определением Новосибирского областного суда <…> отменен приговор Новосибирского районного суда от 30 мая, вынесенный с участием присяжных заседателей в отношении Докутовича В. А., дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда", - говорится в сообщении.

Докутович проходит по делу об убийстве и хулиганстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ноябре 2021 года ночью, по данным местных СМИ, двое нетрезвых мужчин пытались ворваться в закрытый магазин, пристроенный к жилому дому в поселке Ложок Новосибирского района. Докутович - ученый, сын владельца магазина - "с целью пресечения ими предполагаемых противоправных действий" вышел к ним с карабином "Сайга 410К-04". В результате конфликта он несколько раз выстрелил в воздух и в потерпевших, один из которых погиб. Изначально СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве при превышении пределов необходимой обороны (108 УК РФ).

В мае 2023 года суд присяжных оправдал Докутовича, однако защита пострадавшей стороны обжаловала приговор.