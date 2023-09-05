В ЛНР рассказали о состоянии главы таможни после покушения

Юрий Афанасьевский получил легкие травмы, его сын в результате взрыва лишился нескольких пальцев, сообщили в оперативных службах республики

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава таможни ЛНР Юрий Афанасьевский после покушения получил легкие травмы, его сын в результате взрыва лишился нескольких пальцев. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.

"Юрий Николаевич [Афанасьевский] жив-здоров, в состоянии легкой степени тяжести. У него повреждены мягкие ткани. У его 21-летнего сына состояние средней степени тяжести - у парня ампутация трех пальцев кисти", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах проинформировали ТАСС, что Афанасьевский серьезно не пострадал, его сын госпитализирован. Во вторник в СМИ появились сообщения о взрыве в доме главы таможни ЛНР, официальной информации пока не поступало.