Проливные дожди вызвали наводнение и блокировали движение на юге болгарского Черноморья

В море были унесены дачные домики, караваны и кемперы

СОФИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии из-за наводнения, вызванного проливными дождями.

По данным телеканала BTV, наиболее серьезно пострадали Царево и Лозенец, где нарушено электроснабжение и потребовалась частичная эвакуация местных жителей и туристов. Дорожное движение на отдельных участках в районе наводнения заблокировано. Улицы прибрежных городов и сел затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы. Информации о пострадавших на данный момент нет.

"Ситуация в Царево исключительно тяжелая, интенсивный дождь продолжается более 12 часов. Все реки вышли из берегов, повреждены мосты и дороги. Спасатели и полиция оказывают населению необходимую помощь", - сообщил глава районной администрации Царево Георги Лапчев.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии объявил на юге болгарского Черноморья оранжевый уровень опасности из-за проливных дождей и грозы. Также в районе отмечается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, а волнение моря достигло 3-4 баллов.