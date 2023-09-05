В Белгородской области задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия

Предварительно установлено, что в августе они продали пистолет ТТ и 24 патрона к нему, снайперскую винтовку Драгунова и ручную гранату

БЕЛГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали троих жителей Белгородской области, подозреваемых в незаконном обороте оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"За незаконное хранение и сбыт оружия, в том числе группой лиц, а также за хранение пороха следователем и дознавателем ОМВД России по Алексеевскому городскому округу в отношении задержанных уже возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 и п. "а" ч. 5 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и других эпизодов противоправной деятельности задержанных", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по подозрению в совершении преступлений задержаны трое жителей Алексеевского городского округа. Предварительно установлено, что в августе они продали пистолет ТТ и 24 патрона к нему, снайперскую винтовку Драгунова и ручную гранату. "Реализованный ими арсенал в ходе специальных мероприятий изъят правоохранителями", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по местам жительства задержанных, а также в принадлежащем одному из них гараже при обысках обнаружено около 2 тыс. патронов различного калибра, еще одна ручная граната, 30 пороховых зарядов, гладкоствольное ружье, обрез, более 6 кг пороха, пороховая шашка и два магазина к автомату Калашникова, которые в настоящее время направлены на исследование.