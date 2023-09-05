В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на убийство экс-главы республиканской таможни

По данным республиканского следственного управления СК, задержанная признала вину

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали подозреваемую в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского. Она уже дала признательные показания, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

"Следствием установлено, что 3 сентября текущего года жительница Луганска передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывным устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона. Мужчина и его сын получили множественные травмы, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью угрозы нет. В настоящее время злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания", - сказали в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.