В Новороссийске около 6 тыс. человек остались без горячей воды из-за аварии

По информации филиала "Новороссийские тепловые сети", завершить ремонтные работы планируется к 18:00 мск

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Аварийная ситуация на котельной "Южная" в Новороссийске привела к остановке подачи горячей воды жителям более 150 многоквартирных домов. Без воды остались около 6 тыс. человек, сообщил муниципальный центр управления Новороссийска.

"В связи со срочными неотложными работами по устранению утечки теплоносителя от котельной "Южная" по адресу: Героев Десантников, 65, во избежание подтопления МКД Героев Десантников, 51 с 11:00 прекращено горячее водоснабжение", - говорится в сообщении.

Согласно перечню домов, приведенному муниципальным центром управления Новороссийска, под отключение попали 155 объектов. В связи со срочными ремонтными работами без горячей воды остались 6 тыс. жителей Новороссийска. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения.

По информации филиала "Новороссийские тепловые сети", завершить ремонтные работы планируется к 18:00 мск вторника.