Устроивший стрельбу в Ноябрьске мужчина умер в больнице

В региональном департаменте здравоохранения отметили, что врачи сделали все возможное

ТАСС, 5 сентября. Мужчина, который открыл стрельбу в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и поджег свой дом, умер в больнице после полученных ожогов. Об этом сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"Скончался. Врачи сделали все возможное", - сказала собеседница агентства.

О происшествии

28 августа судебные приставы приехали к частному дому мужчины в Ноябрьске, чтобы выселить его из аварийного жилья, подлежащего сносу. 61-летний хозяин дома категорически отказался общаться с приставами, выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль и закрылся в доме. После длительных переговоров мужчина принял решение поджечь свой дом, площадь пожара составила 40 кв. м, а сам хозяин получил термические ожоги тела. Мужчина был задержан правоохранителями и доставлен в больницу.

Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).