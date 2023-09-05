Самолет из Пензы экстренно сел в Шереметьево из-за сбоя в работе двигателя

Когда самолет зашел на посадку, двигатель возобновил штатную работу

ТАСС, 5 сентября. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Пенза - Москва, доложил о сбое в работе двигателя и совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс Пенза - Москва, доложил о проблеме в работе двигателя. Он благополучно сел в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Когда самолет зашел на посадку, двигатель возобновил штатную работу. При этом сесть самолету удалось со второй попытки. Пострадавших на борту нет. Причина сбоя будет установлена при технической проверке.