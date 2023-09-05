5 сентября, 11:07
Военная операция на Украине

Украинские войска нанесли массированный удар из РСЗО по западу Донецка

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 20 снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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