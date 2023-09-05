На Кубани проверят законность граничащих с лесом зданий в связи с пожаром в Геленджике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также добавил, что сделать это необходимо во всех муниципалитетах

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить законность возведения в Геленджике жилых зданий, граничащих с лесом, где в конце августа на склоне хребта Маркотх произошел крупный лесной пожар.

"Сегодня на месте лесного пожара в Геленджике. На прошлой неделе курорт лишился около 100 га уникального соснового леса. Увидел, что жилые здания в этом районе Геленджика вплотную граничат с лесом. Поручил проверить законность возведения этих объектов", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале по итогам инспектирования местности.

Губернатор уточнил, что поставил задачу в течение месяца провести кадастровые работы, уточнить границы поселений. Сделать это необходимо, по его словам, во всех муниципалитетах, не только в Геленджике. Чиновники должны отделить лесной фонд от строений, и самое главное - предусмотреть минерализованные полосы. "При этом они должны быть отражены не только на бумагах в генпланах городов и станиц, а в реальной жизни. На восстановление леса уйдут десятилетия. Важно вынести урок из этой ситуации. Понять, как мы среагировали на пожар и что могли сделать, чтобы его предотвратить", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара были задействованы два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Территориальное подразделение МЧС России возбудило в отношении местного жителя уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Прокуратура проверит действия должностных лиц по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с крупным лесным пожаром на склоне хребта Маркотх в Геленджике.

Для Краснодарского края пожар в Геленджике стал одним из самых крупных за последние пять лет, по масштабам он сравним с возгоранием на территории заповедника "Утриш" в 2020 году. Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года. Предварительная площадь пожара составила 118 га.