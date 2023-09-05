В Подмосковье суд приговорил к пожизненному заключению исполнителя убийства по найму

По данным следствия, Буханков согласился совершить убийство за материальное вознаграждение в виде прощения крупной суммы долга

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Исполнитель убийства по найму приговорен к пожизненному сроку заключения в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Алексея Лебедева и Василия Буханкова. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). <...> Суд приговорил Буханкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Лебедеву суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, установлено, что Буханков согласился на предложение Лебедева совершить убийство за материальное вознаграждение в виде прощения крупной суммы долга. Буханков, находясь 14 июня 2007 года около дома в поселке Андреевка Солнечногорского района Московской области, выстрелил в потерпевшего, который в тот момент находился в автомобиле. От полученных ранений мужчина погиб на месте происшествия.

Согласно материалам дела, осужденный Буханков начал свою преступную деятельность в 1990-х годах, он входил в банду черных риелторов, позднее примкнул к так называемой андреевской преступной группировке из Подмосковья, став выполнять наемные убийства в ее интересах.