В Донецке умерла одна из пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела Кировского района также пострадали три человека, еще одна женщина оказалась под завалами

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Женщина, эвакуированная утром 5 сентября из-под завалов в Кировском районе Донецка, умерла, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"К сожалению, женщина 1937 года рождения, которая оказалась под завалами в доме по улице Туполева после вражеского обстрела Кировского района, скончалась в больнице", - написал он в Telegram-канале.

Украинские войска утром обстреляли Кировский район Донецка из тяжелой артиллерии. Ранения различной степени тяжести получили три человека, еще одна женщина оказалась под завалами.