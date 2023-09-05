В Астрахани ликвидировали пожар в нежилом здании

Погибших и пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 900 кв. м в нежилом двухэтажном здании в Ленинском районе Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС Астраханской области.

"Объявлена полная ликвидация в 13:34 мск", - сказали в пресс-службе, уточнив, что погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену регионального главка МЧС в 04:48 мск. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу сложности пожара, его общая площадь составила 900 кв. м. В ходе пожара загорелись кровля и второй этаж здания. На месте ЧП от МЧС работали 14 единиц техники и 46 человек личного состава.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения и поставлен на государственную охрану.