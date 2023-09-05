5 сентября, 11:24

В Пермском крае проводится проверка из-за серии звонков о минировании школ

По данным СМИ, аналогичные письма и звонки также поступили во вторник в несколько вузов города

ПЕРМЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы Пермского края проводят проверку из-за серии электронных писем и звонков о минировании школ Перми и Березников. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона.

"Сегодня во второй половине дня на электронную почту образовательных учреждений Перми и Березников и на телефон 112 начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах. В настоящее время оперативные службы оповещены. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, аналогичные письма и звонки также поступили во вторник в несколько вузов Перми. 

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