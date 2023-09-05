Суд продлил арест обвиняемой во взяточничестве экс-сенатору от Рязанской области Петиной

Мера пресечения продлена до 22 сентября

ТАСС, 5 сентября. Советский районный суд Рязани во вторник продлил срок ареста бывшему заместителю министра здравоохранения Рязанской области и экс-сенатору от региона Ирине Петиной, обвиняемой в получении взятки, сообщили ТАСС в суде.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Продлен срок содержания под стражей в отношении Петиной до 22 сентября", - сказали в суде.

В июле Петина была заключена под стражу на два месяца по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

С 2011 по 2020 год она занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В период с 2020 по 2022 год Петина была членом Совета Федерации от Рязанской области.

В новость была внесена правка (14:45 мск) - передается с исправлением в последнем абзаце, верно - Совета Федерации.