В Курской области с начала СВО из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены более 300 домов

Для восстановления объектов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Украины, используют средства из резервного фонда региона

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 300 жилых многоквартирных и частных домов в районах Курской области получили повреждения с начала специальной военной операции в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил ТАСС губернатор области Роман Старовойт в кулуарах Форума социальных инноваций регионов.

"Более 300 многоквартирных и частных домов пострадало [при обстрелах со стороны ВСУ], в том числе объекты социальной инфраструктуры. У нас в круглосуточном режиме действует оперативный штаб и бригада, которая выезжает на ремонт, сформирован необходимый запас. В целом непросто, но работаем", - сказал собеседник агентства.

Для восстановления объектов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Украины, используют средства из резервного фонда региона. Как отметил Старовойт, власти региона дополнительную помощь из федерального центра не запрашивали. Также регион продолжает помогать подшефному Первомайскому району Донецкой Народной Республики, где на объектах капитального ремонта и строительства заняты около 600 строителей из Курской области.

"К 1 сентября все образовательные учреждения нашего подшефного района открыли двери для ребятишек, работа продолжается. В Мариуполе несколько объектов нам тоже передали - жилые дома, отдельно стоящее здание рентгенкабинета", - добавил Старовойт.