Суд ДНР приговорил к 25 годам украинского офицера за изнасилование и убийство в Мариуполе

В суде установили, что 7 апреля 2022 года Сергей Батынский совместно с другими военнослужащими во время патрулирования территории в районе "Азовмаша" под предлогом установления личности и проверки документов незаконно задержали и поместили в подвал завода двух человек

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам лишения свободы заместителя командира роты по воспитательной работе 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Сергея Батынского, признанного виновным в изнасиловании и убийстве в Мариуполе весной 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), поддержавшего гособвинение, приговорил Батынского к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

В суде установлено, что 7 апреля 2022 года Батынский совместно с другими военнослужащими во время патрулирования территории в районе "Азовмаша" в Мариуполе под предлогом установления личности и проверки документов незаконно задержали и поместили в подвал завода мужчину и женщину, состоявших в гражданском браке. На следующий день Батынский в состоянии алкогольного опьянения спустился в подвал, отвел женщину в соседнее помещение, под угрозой убийства изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера. После он вернулся в подвал и застрелил мужчину.

Суд признал его виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что в ходе следственного эксперимента Батынский подробно рассказал, как совершал преступления. Вину он признал и в содеянном раскаялся.