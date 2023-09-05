Экс-председателя ОП Ижевска приговорили к пяти годам колонии по делу о мошенничестве

Суд также удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими

ТАСС, 5 сентября. Бывшего председателя Общественной палаты Ижевска Людмилу Гуляшинову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Суд назначил наказание Гуляшиновой Л. И. в виде 5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. рублей, Хуртиной С. В. - в виде четырехлет лишения свободы условно, установив испытательный срок три года, и возложил на нее ряд обязанностей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Гуляшинова в Хуртина в 2014 году создали ООО "ФК ГИД", привлекали добровольные займы и платежи за векселя. В итоге с июля 2014 года по сентябрь 2018-го фигурантки похитили у 171 потерпевшего более 233 млн рублей.

Суд удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими. Вину в совершении преступлений Гуляшинова и Хуртина не признали.