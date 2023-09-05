5 сентября, 12:09

В Тюмени сотрудника батутного парка подозревают в домогательствах к несовершеннолетней

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело

ТЮМЕНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника батутного парка в Тюмени из-за подозрений в домогательствах к несовершеннолетней, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос, действительно ли сотрудник батутного центра обвиняется в преступлении в отношении несовершеннолетних.

Ранее во вторник тюменское издание "Наш город" сообщило, что мужчина обвиняется в домогательствах к детям. По данным СМИ, в полицию обратился отец 12-летней девочки, с которой мужчина якобы записал интимное видео. 

Теги:
РоссияТюменская область
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