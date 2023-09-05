Пропавшего в ходе марафона РГО в Башкирии мужчину нашли мертвым

Причины происшествия выясняют правоохранительные органы

УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Пропавшего на горе Ялангас в Башкирии участника марафона от Русского географического общества нашли спустя сутки поисков мертвым, сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.

"Пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы. Напомним, что мужчина 1980 года рождения пропал, участвуя в марафоне от Русского географического общества и совершая восхождение на гору", - сказано в сообщении.

Информация об инциденте поступила в экстренные службы в понедельник, во вторник к поискам привлекли волонтеров и вертолет.