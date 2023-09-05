СМИ: на северо-востоке Сирии девять арабских ополченцев погибли в боях с курдами

Курды заняли окрестности Зейбана и соседнего с ним Эт-Тайяна, они принуждают противника капитулировать, нанося удары с воздуха при помощи беспилотников, сообщил источник Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) окружили два последних форпоста отрядов арабских племен, поднявших против них восстание в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, арабские ополченцы оказывают сопротивление курдским бойцам и несут потери.

По его сведениям, в боях за Зейбан на восточном берегу реки Евфрат погибли по меньшей мере девять ополченцев. Курды заняли окрестности Зейбана и соседнего с ним Эт-Тайяна, они принуждают противника капитулировать, нанося удары с воздуха при помощи беспилотников. Из-за сильного огня жители некоторых районов переместились на западный берег Евфрата, который контролируют правительственные войска.

Ранее в ходе начатого 2 сентября наступления курдские формирования заняли города Эль-Бусейра и Эш-Шухейль в провинции Дейр-эз-Зор, вытеснив оттуда отряды ополченцев. Командованию СДС удалось договориться о прекращении огня с шейхами племени укейдат, которое является самым многочисленным на северо-востоке Сирии.

В результате на большей части подконтрольных курдам территорий сейчас восстановлен порядок и волнения прекратились. Курдская администрация согласилась на требования племен о повышении их доли в доходах от продажи сирийской нефти.

Столкновения между отрядами местных племен и курдскими формированиями начались 27 августа, в ходе них погибли 39 ополченцев, 23 бойца СДС и 9 мирных граждан, в том числе 5 детей. Число раненых превысило 100.